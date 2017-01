தொடரும் விவசாயிகள் தற்கொலை...ஜன.5-ல் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் இல்லை- கனிமொழி

கனிமொழி தம்முடைய பிறந்த நாளை ஜன.5-ல் கொண்டாடப் போவதில்லை என அறிவித்துள்ளார். விவசாயிகள் தற்கொலை தொடர் கதையாவால் தாம் பிறந்த நாளை கொண்டாடவில்லை என்கிறார் கனிமொழி

English summary

Rajya Sabha DMK MP Kanimozhi on Tuesday announced that she would not celebrate her birthday this year.