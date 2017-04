டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக காஞ்சி விவசாயிகள் உண்ணாவிரதம்!

டெல்லியில் 31 நாட்களாகப் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் காஞ்சியில் 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஒருநாள் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் மேற்கொண்டனர்.

English summary

In Kanjipuram, Farmers conducted one day fasting protest to express their support to farmers who are protesting for 31 days continuously.