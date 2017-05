கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேரம் மாற்றம்

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு புறப்படவிருந்த கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Kanniyakumari – Chennai Egmore Express, scheduled to leave toady.

