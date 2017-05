10ம் வகுப்பில் அரசுப் பள்ளிகளில் தேர்ச்சி விகிதம்… கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முதலிடம் பெற்று சாதனை

10ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியானத்தில், அரசுப் பள்ளிகளில் தேர்ச்சி விகிதத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The government schools in Kanyakumari district top in 10th result.