கன்னியாகுமரி பெண்கள்தான் அதிகம் படித்தவர்கள்… நாங்க சொல்லலைங்க.. புள்ளிவிவரம் சொல்லுதுங்க

கன்னியாகுமரி மாவட்டப் பெண்களே அதிகம் படித்தவர்கள் என்று 2011ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

2011 census has revealed that Kanyakumari district women are top in education. The last place is Dharmapuri District.