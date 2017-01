காரைக்குடி பள்ளியில் களை கட்டிய குடியரசு தின விழா

காரைக்குடி இராமநாதன் செட்டியார் நகராட்சி உயயர்நிலைப் பள்ளியில் குடியரசு தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது.

English summary

Republic day was celebrated in Ramanathan Chettiyar municipal high school in Karaikudi today.