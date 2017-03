சென்னை மாநகர போலீஸ் கமிஷனராக கரன்சின்ஹா நியமனம்

சென்னை மாநகர காவல்துறையின் புதிய ஆணையராக கரன்சின்ஹா நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Karan Sinha appointed as the Commissioner of Police, Chennai say sources.