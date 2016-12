ஜெயலலிதா மரணம் இயற்கையானது அல்ல.. திட்டமிட்ட கொலை- கராத்தே வீரர் ஹூசைனி பகீர் புகார்!

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவை திட்டமிட்டு கொலை செய்து விட்டனர் என்று கராத்தே வீரர் ஹூசைனி கூறியுள்ளார்.

English summary

Noted Karate master Husseini has said that former Chief Minister Jayalalitha was murdered and Natarajan did the plot to eliminate her.