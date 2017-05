நீதிபதி கர்ணனுக்கு சிறை தண்டனை விதித்தது அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது: தொல்.திருமாவளவன்

நீதிபதி கர்ணனை மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என கூறுவது கண்டனத்திற்குரியது என்றும் அவருக்கு சிறை தண்டனை விதித்தது அரசியல் சட்டத்திற்கு எதிரானது என்றும் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Supreme Court Sentences Justice Karnan to Six Months Imprisonment it's Against of constitutional law, said thol.Thiruvavalavan