கர்நாடக காங்கிரஸ் தமிழகத்தைப் பழிவாங்குகிறது.. பொன். ராதாகிருஷ்ணன் பரபரப புகார்

அரசியல் காரணங்களுக்காக கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசு தமிழகத்தை பழிவாங்குவதாக மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Pon.Radha Krishnan said that the Congress government in Karnataka is refusing to provide water to Tamil Nadu. He has accused Karnataka government is taking revenge for the political reasons.