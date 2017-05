என் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் பொய்யானவை: கார்த்தி சிதம்பரம் பொளேர் !

தம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்று கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 22:34 [IST]

English summary

karthi chidambaram comments about cbi raid in his home and office