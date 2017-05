வாசன் ஹெல்த் கேர் நிறுவன பங்கு விற்பனை விவகாரத்தில் கார்த்தி சிதம்பரம்?

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு கடந்த மாதம் அன்னிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:17 [IST]

English summary

Ex finance minister P.Chidambaram's son Karti also alleged by Enforcement Directorate and sought explaination regarding Vasan Healthcare on forex transactions worth Rs45 crore