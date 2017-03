படத்துல நடிக்காம ஸ்டேஜ்ல நடிக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.. போட்டுத்தாக்கும் கரு பழனியப்பன்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் நடிக்காமல் பட ப்ரோமோஷன் ஸ்டேஜ்களில் கண்ணீர் விட்டு நடிப்பதாக இயக்குநர் கருப்பழனியப்பன் விளாசியுள்ளார்.

English summary

Director Karu.Palaniyappan slams Actor siva karthikeyan. At the same time he praised Actor Vijay sethupathy.