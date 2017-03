எம்.எல்.ஏ.வாக 60 ஆண்டுகாலம்... சட்டசபையின் வைரவிழா நாயகன் கருணாநிதி

திமுக தலைவர் கருணாநிதி 13 முறை எம்.எல்.ஏ.வாக பணியாற்றியதன் 60 ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளது. வைர விழா எம்எல்ஏ என்ற பெருமை பெற்றுள்ளார் கருணாநிதி.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 14:54 [IST]

English summary

DMK president Karunanidhi was first elected to the TamilNadu assebly election in 1967 from the Kulithalai assembly constituency. 1967 to 2017 Karunanidhi celebrates Diamond Jubilee of TamilNadu member of legislative assembly.