கருணாநிதி நலம்... வெள்ளிக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ்- ஸ்டாலின்

கருணாநிதி வரும் வெள்ளிக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என்று திமுக பொருளாளர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:19 [IST]

English summary

DMK chief Karunanidhi to discharged on Friday said M.K.Stalin.