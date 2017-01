கருணாநிதி ஒரு ராஜதந்திரி... ஆட்சியை கைப்பிடிக்க எதையும் செய்ய துணிந்தவர்: வைகோ பரபரப்பு பேச்சு

திருச்சியில் நடைபெற்ற திராவிட இளைஞர் விழிப்புணர்வு பாறை நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவில் பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கருணாநிதி ஒரு ராஜதந்திரி என்றார். தமிழக அரசியலில் ஒரு தெளிவற்ற நிலை நிலவுவதாகவும்

English summary

MDMK General Secretary Vaiko said that DMK chief Karunanidhi is a diplomatist. He accused the Karunanidhi that he can do anything to catch governance.