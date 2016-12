நலமுடன் நல்ல நேரத்தில் வீடு திரும்பினார் கருணாநிதி- தொண்டர்கள் உற்சாகம்

காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதி பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பினார். கோபாலபுரம் வீட்டு வாசலில் காத்திருந்த தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:29 [IST]

English summary

DMK president M Karunanidhi discharges from hosptal today. Karunanidhi was treatment in Kauvery Hospital for breathing problem, is doing fine.