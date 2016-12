கருணாநிதி நலம்... நாளை டிஸ்சார்ஜ்- கனிமொழி தகவல்

திமுக தலைவர் கருணாநிதி நாளை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார் என்று அவரது மகளும் ராஜ்யசபா உறுப்பினருமான கனிமொழி எம்.பி கூறியுள்ளார்.

English summary

MP Kanimozhi said, DMK leader Karunanidhi will discharge on Friday form hospital.