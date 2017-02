அண்ணா மறைந்து 48 ஆண்டுகளில் முதன் முறையாக நினைவிடம் வராத கருணாநிதி

அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவிப்பதும், நினைவு நாளில் நினைவிடத்திற்கு பேரணியாக வந்து மலர்வளையம் வைப்பதும் கருணாநிதியின் வாடிக்கையான நிகழ்வு. 48 ஆண்டுகளில் முதன் முறையாக அண்ணா நினைவிடத

Story first published: Friday, February 3, 2017, 13:43 [IST]

English summary

Annadurai's 48th death anniversary is observed today. Karunanidh For the first time in 48 years and are not able to come to Anna memorial place.