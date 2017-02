வயது மூப்பினால் கருணாநிதி பாதிப்பு... பேச்சு பயிற்சி தருகிறோம் - ஸ்டாலின்

கருணாநிதி உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். அவருக்கு பேச்சுப் பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK leader MK Stalin has said that ageing is the main reason for party chief Karunanidhi's health condition and he is recovering.