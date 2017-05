தொண்டர்களைச் சந்திக்கிறார் கருணாநிதி.. ஜூன் 3ம் தேதி.. உறுதிப்படுத்தியது திமுக!

94வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாட உள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதி, வரும் ஜூன் 3ம் தேதி திமுக தலைவர் கருணாநிதி தொண்டர்களை சந்திப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:58 [IST]

DMK chief Karunanidhi will meet party cadres on June 3rd at YMCA ground on his 94th birth day function.