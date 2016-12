கருணாநிதிக்கு இன்னும் சில வாரங்களுக்கு ட்ரக்கியோஸ்டோமி சிகிச்சை தேவை: காவிரி மருத்துவமனை

கருணாநிதிக்கு இன்னும் சில வாரங்களுக்கு செயற்கை சுவாச உபகரண சிகிச்சை தேவைப்படும் என காவிரி மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Karunanidhi needs trachestomy tube for few more weeks, says Kauvery hospital.