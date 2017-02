நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: கருணாநிதி நாளை சட்டசபைக்கு வருவாரா?

சட்டசபையில் நாளை நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி பங்கேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources Said that DMK Leader Karunanidhi will not participate the tomorrow floor test in Assembly.