கருணாநிதி உடல்நிலையில் முன்னேற்றம்- திமுகவினர் உற்சாகம்!

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அக்கட்சி தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Sources said that DMK president Karunanidhi is fine and recovering well.