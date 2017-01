"வீட்டுச் சிறை" சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அறிவாலயம் வருகிறார் கருணாநிதி?

வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிளம்பும் சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார் கருணாநிதி. விரைவில் அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு அவர் வருகை தரலாம் என கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said that DMK leader Karunanidhi will come to the party Headquarters Anna Arivalayam very soon.