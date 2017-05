7 மாநில முதல்வர்கள் பங்கேற்புடன் களைகட்டும் கருணாநிதி வைர விழா!

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் 94 வது பிறந்த நாளுடன் சட்டசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 60 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் வைரவிழாவும் பிரம்மாண்டமாக கொண்டப்பட உள்ளது.

English summary

Columnist Paa Krishnan, lauds the undefeated elections of DMK chief M Karunanidhi for the TamilNadu Assembly since 1957. Also with some critical note, the author recalls the DMK regime caused the deterioration of decorum in the house.