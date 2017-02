ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஆதரவா இல்லையா.. கருணாநிதி முடிவெடுப்பார்.. மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழக முதல்வர் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவளிப்பதா வேண்டாமா என்பது குறித்து திமுக தலைவர் கருணாநிதி முடிவெடுப்பார் என்று மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK leader M. Karunanidhi will take decision for supporting OPS, said working president M. K. Stalin.