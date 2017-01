கருணாநிதியை பங்கேற்க வைக்கும் முயற்சிகள் தோல்வி- அன்பழகன் தலைமையில் நடந்தது திமுக பொதுக்குழு!

சென்னையில் திமுக பொதுக்குழு இன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கருணாநிதியை பங்கேற்க வைக்க கடைசிவரை முயற்சித்தும் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 7:44 [IST]

English summary

Sources said that DMK functionaries invited their leader Karunanidhi to attend the today general council meeting.