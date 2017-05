மருத்துவர்கள் அனுமதித்தால் கருணாநிதி தொண்டர்களை சந்திப்பார் - ஸ்டாலின்

திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கருணாநிதி கூறியுள்ளார்.

English summary

Karunanidhi will meet DMK workers says Stalin,doctors treatment going on,hope he will be healthy soon said his son and party working president M K Stalin said on Monday.