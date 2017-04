கரூரில் 109டிகிரி வெயில் தகிக்கிறது - சென்னையில் 102 டிகிரி பதிவானது

தமிழகத்தில் வெயில் கொளுத்துகிறது. கரூரில் 109 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

Many districts are on verge of touching 103 F line as Karur noted the maximum temperatures of 109 and Erode touch 104degree F.