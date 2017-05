கொட்டித் தீர்த்த கோடை மழை.... மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மக்கள் - வீடியோ

தமிழகத்தில் அக்னி வெயில் மக்களை வாட்டி வதைத்து வரும் வேளையில், நேற்று இரவு தேனி, திருப்பூர், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

English summary

Karur, Theni and Tiruppur got good rainfall yesterday. And it rained for 2 hours and in these districts temperature come down due to rain.