கத்தி திரைப்பட பாணியில் சென்னையை ஸ்தம்பிக்க வைத்த விவசாயிகள் ஆதரவு போராட்டம்!

விஜய் நடித்த கத்தி திரைப்படத்தில், விவசாயிகளின் கஷ்டத்தை சென்னைவாசிகள் தெரிந்துகொள்ள, சென்னைக்கு வரும் தண்ணீர் பைப்புகளை அடைக்கும் விதமாக போராட்டம் நடைபெறும். அதேபோல டிராபிக் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி போ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 10:17 [IST]

English summary

Traffic affected in entire Chennai after the pro farmer protest as the protest inspirationed by Vijay's Kathi film.