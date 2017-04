சென்னையை ஸ்தம்பிக்க வைத்த விவசாயிகள் ஆதரவு.. பூட்டு போடும் போராட்டம்

சென்னை ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவான போராட்டத்தை இளைஞர்கள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Students and youth locked the Kaththipara bridge to support farmers protest, heavy traffic jam occurs in Capital city.