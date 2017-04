சென்னையை ஸ்தம்பிக்க வைத்த கத்திப்பாரா போராட்டம் - கவுதமன் உள்ளிட்ட போராட்டக்காரர்கள் கைது

சென்னை கத்திப்பாரா பாலத்திற்கு பூட்டு போட்டு போராடிய இயக்குநர் கவுதமன் உள்ளிட்ட போராட்டக்காரர்களை குண்டுக்கட்டாக போலீசார் அள்ளிச்சென்றனர்.

English summary

Director Gouthaman and some youths are arrested by police in connection with Guindy Kathipara bridge blocked using chain to support TamilNadu Farmers.