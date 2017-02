உங்கள் எம்.எல்.ஏக்களை சட்டத்திற்குட்பட்டு கேள்வி கேளுங்கள்.. தமிழக மக்களுக்கு கட்ஜூ அழைப்பு

உங்கள் எம்..எல்.ஏக்களை சட்டத்திற்கு உட்பட்டு கேள்வி கேளுங்கள் என்று தமிழக மக்களுக்கு கட்ஜு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

English summary

Former Supreme Court Judge Markandeya Katju has said that, Whatever the MLAs who have supported that Sasikala protege, Palaniswami, may think, Tamizhans are not fools. So wherever these MLAs go or reside, they will be faced with hostile demonstrations and jeers. I only request that these be peaceful and lawful", he added.