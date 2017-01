தமிழ் மக்கள் வாழ்க.. மணக்க மணக்க வாழ்த்திய கட்ஜு!

தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஜல்லிக்கட்டுப் போராட்டம் நாட்டுக்கே நல்ல பாடத்தைக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது என்று முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி மார்க்கண்டே கட்ஜு கூறியுள்ளார்.

English summary

Former Supreme Court Judge Markandeya Katju has hailed the people of Tamil Nadu in his FB page. He has said that, The significance of this agitation was that it was a popular movement, cutting through caste and religious lines. "The whole people of India will learn from you, and will take your lead in their struggles for a better life, Tamizh makkal vazhga", he added.