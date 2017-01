வாவ் கட்ஜு.. இப்படி ஒரு ஜட்ஜு இல்லாம போயிட்டாரே சுப்ரீம் கோர்ட்டில்!

முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜு, தமிழன் என்று சொல்லடா. தலைநிமிர்ந்து நில்லடா என்று தனது முகநூலில் போட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former SC judge Markandeya Katju's post in his FB page has created big merry among Tamils who are protesting against the Jallikattu ban.