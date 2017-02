எடப்பாடி வீட்டு முன்பு போராட்டம் நடத்த தயார்.. தமிழர்களுக்கு கட்ஜு சாட்டையடி!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டு முன்பு போராட்டம் நடத்த நான் தயார் என்று கட்ஜு அறிவித்துள்ளார்

English summary

Former SC judge Markandeya Katju has said that he is ready to protest against Edappadi Palanisamy govt in Tamil Nadu and added that, "I will show that there is at least one man in Tamizhnadu".