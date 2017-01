காட்பாடி டி.எஸ்.பி. மகன் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை: காதல் விவகாரமா என விசாரணை

காட்பாடி டிஎஸ்பி முரளிதரனின் மகன் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். காதல் விவகாரத்தில் அவர் தற்கொலை செய்துக்கொண்டாரா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Katpadi DSP Muralidharan's son sasidharan commit suicide by hanging. because of love affair he commit suicide Police investigating in that angle.