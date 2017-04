சத்யராஜை வாட்டாள் நாகராஜ் எதிர்க்க காரணம் ரஜினி.. பிரபல இயக்குநர் புது குண்டு

ரஜினிகாந்துக்கு எதிராகப் பேசினால்... என்னும் எச்சரிக்கை சத்யராஜுக்கு எதிரானதல்ல.. நமக்கு எதிரானது என இயக்குநர் கவிதா பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

Cinema director Kavitha Bharathy says, Vattal Nagaraj's oppose on Satyaraj is pro Rajini stand.