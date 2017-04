அப்போ குஷ்பு... இப்போ கீர்த்தி சுரேஷ்... - இதுவும் கடந்து போகும்

சேலத்திற்கு வந்த கீர்த்தி சுரேஷைப் பார்க்க போய் தமிழ் ரசிகர்கள் தடியடி வாங்கியது பற்றித்தான் இன்றைக்கு டுவிட்டரில் பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Angel @KeerthyOfficial 😘😘 at #AVRSwarnmahal jewellery shop inauguration #salem 😍😍 pic.twitter.com/XQO3PJYgQk

English summary

Keethi Suresh Salem opening jewellery shop crowd police resorted to mild baton charge to disperse the people.