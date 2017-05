தனது ஆணுறுப்பை தானே துண்டித்துக்கொண்டதாக கேரள சாமியார் வாக்குமூலம்!

சட்டக்கல்லூரி மாணவியால் ஆணுறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டதாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சாமியார் தானே துண்டித்துக்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Kerala godman tells to Police that he itself chopped off the his genitals. Police starts inquiry about his statement.