சிபிஎம் பேசும் பெண்ணுரிமை போலியானதா… கேரள அமைச்சரை ஏன் இன்னும் கைது செய்யவில்லை: ராமதாஸ் கேள்வி

சிபிஎம் பேசும் பெண்ணுரிமை போலியானதா என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பெண்களை இழிவுபடுத்திய அமைச்சர் மணியை ஏன் இன்னும் கைது செய்யவில்லை என்றும் அவர் கேட்டுள்ளார்.

English summary

Kerala Minister Mani, who insulted women activists, should be arrested, said PMK leader Dr. Ramadoss.