தமிழகத்துக்குள் பாயும் நதிகளின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவதா? ஓ.பி.எஸ்.கண்டனம்

கேரள அரசின் தடுப்பணை கட்டும் முயற்சியை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kerala, andra must stop building check dams, says former chief minister o pannerselvam