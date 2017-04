பொன்னார், தமிழிசையைப் பார்த்து கேரளா நம்பூதிதிரிகள் அதிர்ச்சி - திருநாவுக்கரசர் கிண்டல்

பாஜக தமிழக தலைவர் தமிழிசை, மத்திய அமைச்சர் பொன்னாரைப் பார்த்து கேரளா நம்பூதிரிகளே அதிர்ச்சியடைகின்றனர் என்று திருநாவுக்கரசர் கிண்டலடித்துள்ளார்.

English summary

TNCC leader Tirunavukkarar has spoken in RK Nagar DMK meeting, Kerala Namboothiris has shocked for Pon.Radha krishnan and Tamilisai astrology.