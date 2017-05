உன் வீட்டு பொம்பளங்களை சொன்னா பத்தி எரியுதா?- டுவிட்டரில் சண்டை போட்ட குஷ்பு

நடிகை குஷ்பு வெளிநாடு போயும், நிம்மதியாக ஊரை சுற்றிப் பார்க்காமல் டுவிட்டரில் தனக்கு எதிராக பதிவிட்டவர்களுடன் சண்டை போட்டு வருகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Un veetu pomblainga pathi pesariya da? Probably they are as u say..my sympathies. . https://t.co/iaMje8PTeI

Y r the so called hindutva fringe idiots not mkng noise nw?hibernation, selective amnesia or rules r diffrnt 4 RSS or rules r changed 4 him? pic.twitter.com/EmeBE67nLS

English summary

Khushbu has vented her anger out on a few Twitter users after they crossed the line of decency while reacting to the post.