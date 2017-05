புதுச்சேரியில் கொலை செய்து தலையை ஏன் கடலூர் காவல் நிலையத்தில் வீசினார்கள் தெரியுமா?

புதுச்சேரியில் சுவேதன் என்ற 17 வயது சிறுவனை கொலை செய்து விட்டு தலையை ஏன் கடலூர் காவல்நிலையத்தில் வீசினார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 15:02 [IST]

English summary

Friends killed one of his friends in Puducherry for showing them to police. They killed their friend and thrown his head to Cuddalore Police Station. They wants to stay in Cuddalore Jail so they thrown his head to cuddalore district Police station.