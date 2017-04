ஜெ. சொத்து ஆவணங்களை மட்டுமே குறிவைத்து கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொள்ளை?

ஜெயலலிதாவின் சொத்து ஆவணங்களை குறிவைத்து கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொள்ளை முயற்சி நடந்ததா? என்ற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 8:20 [IST]

English summary

Were property documents the target of the persons who murdered a security guard at Jayalalithaa's Kodanad tea estate in Nilgiris.