ஆர்.கே.நகரில் சீட் மறுப்பு... சிம்லா முத்துசோழனுக்கு ஷாக் தந்தது யார் தெரியுமா?

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் சிம்லா முத்துசோழனுக்கு மீண்டும் திமுகவில் வாய்ப்பு தரப்படாததன் பின்னணியில் பரபரப்பான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 17, 2017, 15:47 [IST]

English summary

DMK Sources said that party's top Kitchen Cabinet strongly rejected Simla Muthu Chozhan as a RK Nagar Candidate.