ஜெ.சேலை கிழிப்பு, ஸ்டாலின் சட்டை கிழிப்பு- இருசம்பவங்களிலும் உடனிருந்த ஒரே சாட்சி இவர்!

ஜெயலலிதா சேலை கிழிப்பு, ஸ்டாலின் சட்டை கிழிப்பு ஆகிய இரு சம்பவங்களிலும் இருவருக்கும் உடன் இருந்த ஒரே சாட்சி கே.கே.எஸ்.எஸ். ராமச்சந்திரன்.

English summary

In 1989, ADMK leader Jayalalithaa's saree was pulled and torn in TamilNadu assembly. The same history repeated yesterday Opposition leader MK Stalin's shirt torn. These two incidents, Ex Minister KKSS Ramachandran was only one witness.